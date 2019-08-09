{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Посольство РФ в Сирии выясняет обстоятельства исчезновения россиянина Олега Мельникова

Речь идет о лидере общественного движения против рабства "Альтернатива"

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 9 августа. /ТАСС/. Посольство России в Сирии выясняет обстоятельства исчезновения лидера общественного движения против рабства "Альтернатива" Олега Мельникова. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга на площадке всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".

"Как только появилась первая информация о пропаже российского гражданина, консульские сотрудники посольства РФ в Сирии начали выяснять обстоятельства", - подчеркнула дипломат.

"Были запрошены сирийские власти относительно его судьбы. Поэтому эта работа ведется. Когда она даст первые результаты, о которых можно сообщить прессе, мы это сделаем", - отметила Захарова.

Ранее в СМИ появились сообщения, что россиянин Олег Мельников перестал выходить на связь после того, как направился с группой волонтеров в район Идлиба.

В новость были внесены изменения (15:43 мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
СирияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
Выборы в Мосгордуму - 2019
ЦИК отказал в удовлетворении жалобы кандидата в Мосгордуму Анастасии Брюхановой
Для регистрации ей не хватило 227 достоверных подписей
Читать полностью