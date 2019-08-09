Посольство РФ в Сирии выясняет обстоятельства исчезновения россиянина Олега Мельникова

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 9 августа. /ТАСС/. Посольство России в Сирии выясняет обстоятельства исчезновения лидера общественного движения против рабства "Альтернатива" Олега Мельникова. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга на площадке всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".

"Как только появилась первая информация о пропаже российского гражданина, консульские сотрудники посольства РФ в Сирии начали выяснять обстоятельства", - подчеркнула дипломат.

"Были запрошены сирийские власти относительно его судьбы. Поэтому эта работа ведется. Когда она даст первые результаты, о которых можно сообщить прессе, мы это сделаем", - отметила Захарова.

Ранее в СМИ появились сообщения, что россиянин Олег Мельников перестал выходить на связь после того, как направился с группой волонтеров в район Идлиба.

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