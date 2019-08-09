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Николай Патрушев 12-13 августа в Армении проведет консультации по вопросам безопасности

Делегация во главе с Патрушевым прибудет в республику по приглашению секретаря армянского Совбеза Армена Григоряна

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетит 12-13 августа Армению, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

"В Ереване он проведет консультации по вопросам безопасности с участием аппаратов советов безопасности и представителей ряда ведомств России и Армении", - говорится в пресс-релизе.

Как ранее сообщили в пресс-службе Совбеза Армении, делегация во главе с Патрушевым прибудет в республику по приглашению секретаря армянского Совбеза Армена Григоряна.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичАрменияРоссия
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