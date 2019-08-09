Захарова: Цхинвал готов напрямую обсуждать с Тбилиси любые двусторонние проблемы

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 9 августа. /ТАСС/. Южная Осетия готова к открытому диалогу с Грузией для обсуждения любых актуальных проблем в двусторонних отношениях. Об этом заявила в пятницу директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова в ходе брифинга на площадке всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".

"Югоосетинская сторона готова к открытому диалогу с грузинскими представителями по любым текущим вопросам и проблемам, - отметила она, обратившись, прежде всего, к грузинским журналистам с призывом процитировать эти слова вопреки действующим запретам. - В Цхинвале неоднократно делали предложение грузинским коллегам сесть за стол переговоров и напрямую обсудить вопросы демаркации и делимитации совместной границы. И это не единственный вопрос, по которому Южная Осетия готова к прямому диалогу с Грузией".

Официальный представитель МИД РФ опровергла распространенный в Грузии миф о том, что Россия якобы блокирует эту работу. "Со своей стороны, если это необходимо, мы готовы оказать любое необходимое содействие, - подчеркнула она. - К сожалению, до сих пор все подобные жесты в Тбилиси оставляли без ответа".

В этой связи Захарова обратила внимание на то, что, "постоянно обвиняя Россию и Южную Осетию, Грузия и ее западные партнеры сами позволяют себе шаги, которые иначе как откровенным нагнетанием напряженности на границе назвать нельзя". "Например, традиционным стал так называемый политический туризм с вывозом иностранных дипломатов в приграничную зону, скоординированные с местными грузинскими властями и спецслужбами так называемые тренировочные проникновения на югоосетинскую территорию, а также скандальные рейды небезызвестных грузинских так называемых неправительственных организаций и регулярно проводимые с участием грузинских воинских подразделений масштабные учения под эгидой НАТО с обязательным приграничным компонентом", - указала дипломат.