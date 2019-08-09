Косачев: РФ должна указать Японии на принадлежность южных Курил после публикации карты ОИ

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. РФ после включения Японией в свой состав на государственных картах территорий южной части Курильских островов должна подтвердить японским коллегам позицию по принадлежности этой территории России, заявил ТАСС в пятницу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Вызывает искреннее сожаление попытка японских организаторов Олимпиады [2020 года] использовать это чисто спортивное мероприятие в узкополитических целях. Да, на мой взгляд, необходимо обязательно и недвусмысленно подтвердить японской стороне по дипломатическим каналам нашу принципиальную позицию о принадлежности южных Курил Российской Федерации", - сказал Косачев.

При этом сенатор добавил, что было бы точно неправильно отказываться из-за этого от участия в Олимпийских играх.

Карта Японии с маршрутом эстафеты олимпийского огня, опубликованная на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года в Токио, содержит в своем составе южную часть российских Курильских островов.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

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