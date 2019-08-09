Захарова: НАТО сильно занизила объем обедненного урана в сброшенных на Югославию бомбах

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 9 августа. /ТАСС/. Заявленный НАТО объем обедненного урана в снарядах, использованных альянсом в 1999 году в ходе операции против Югославии, сильно занижен. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга на площадке всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".

"Доклад, представленный ранее депутатом народных общин Сербии, содержит анализ данных о событиях 1999 года. Согласно докладу, ранее озвученный НАТО объем сброшенного обедненного урана сильно занижен: как минимум в 20 раз, - сказала она. - Мы приветствуем шаги сербских парламентариев по установлению истины о трагических событиях в Югославии, связанных с агрессией НАТО в отношении этой страны под надуманным предлогом".

По словам Захаровой, бомбардировки НАТО были "не просто противоправным действием, но и стали миной замедленного действия". "В результате применения боеприпасов с обедненным ураном заражению подверглись почва и вода во многих районах. Это привело к возникновению онкологических заболеваний, в том числе у детей", - подчеркнула она.

24 марта 1999 года началась военная операция НАТО против Югославии. Главной причиной воздушно-наступательной операции "Союзная сила" (Allied Force) руководство НАТО назвало "предотвращение геноцида албанского населения в Косове". По данным сайта НАТО, за 78 дней операции авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, в ходе 10 тыс. из них были нанесены бомбовые удары.