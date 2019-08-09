Захарова: позиция РФ по определению статуса Нагорного Карабаха путем переговоров неизменна

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 9 августа. /ТАСС/. Позиция РФ по вопросу определения окончательного статуса Нагорного Карабаха и урегулирования конфликта путем переговоров между Арменией и Азербайджаном остается без изменений. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга на площадке всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".

"РФ исходит из того, что окончательный статус Нагорного Карабаха должен быть определен путем переговоров между Азербайджаном и Арменией. Вы знаете нашу позицию, она не претерпела изменений", - сказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Москва продолжит оказывать содействие в деле мирного урегулирования карабахского конфликта. "Со своей стороны, как один из сопредседателей Минской группы ОБСЕ и с учетом тесных отношений Москвы с Баку и Ереваном остаемся нацеленными на оказание содействия в целях всестороннего продвижения мирного процесса", - заявила она.

Захарова отметила, что наличие взаимных обвинений между Азербайджаном и Арменией вызывают озабоченность российской стороны. "Подобная риторика не отвечает интересам формирования благоприятных условий для переговорного процесса и, соответственно, поиска компромиссных вариантов урегулирования конфликта", - пояснила она.

О конфликте

Нагорный Карабах - административно-территориальное образование, расположенное в Закавказье между Азербайджаном и Арменией, самопровозглашенная республика, не признанная ни одним государством-членом ООН.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией в зоне Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 гг. Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями - Россией, США и Францией. Соглашение об установлении режима прекращения огня в зоне нагорнокарабахского конфликта было достигнуто между Баку и Ереваном 12 мая 1994 года.

Обострение обстановки на линии соприкосновения конфликтующих сторон в Нагорном Карабахе отмечалось в начале апреля 2016 года. В трехстороннем заявлении, принятом 20 июня 2016 г. по итогам встречи президентов России, Армении и Азербайджана в Санкт-Петербурге, стороны подтвердили приверженность нормализации обстановки.