ЦИК отказал в удовлетворении жалобы кандидата в Мосгордуму Анастасии Брюхановой

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в пятницу отказал в удовлетворении жалобы незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Анастасии Брюхановой на решение Мосгоризбиркома об отказе в регистрации.

"ЦИК постановляет жалобу Анастасии Андреевны Брюхановой на решение Мосгоризбиркома и решение окружной избирательной комиссии по выборам депутата Мосгордумы по одномандатному избирательному округу №42 оставить без удовлетворения", - говорится в постановлении комиссии.

Рабочая группа ЦИК по предварительному рассмотрению жалоб в пятницу рекомендовала комиссии оставить без удовлетворения жалобу Брюхановой. По результатам перепроверки подписей избирателей ей были дополнительно зачтены 138 подписей. Однако для регистрации кандидатом в Мосгордуму ей все еще не хватает 227 достоверных подписей. Кроме того, у нее были найдены нарушения в заполнении необходимых справок об имуществе, находящемся за рубежом.

Центризбирком на заседаниях 2 и 7 августа отказал в удовлетворении жалоб незарегистрированных кандидатов Константина Лисицы, Александра Руденко, Дмитрия Гудкова, Любови Соболь и Елены Русаковой на решение Мосгоризбиркома об отказе в их регистрации. Причиной для отказа стала нехватка достоверных подписей избирателей у кандидатов. Кроме того, Соболь неверно заполнила документы о принадлежащем ей имуществе за рубежом, что является самостоятельным основанием для отказа в регистрации. Другие незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Юлия Серебрянская и Екатерина Игнатова отозвали свои жалобы об отказе в регистрации из ЦИК, а обращение кандидата Юлии Галяминой не рассматривалось на заседании комиссии, так как она подала в суд.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщала, что незарегистрированные кандидаты могут обжаловать решение Мосгоризбиркома в ЦИК, а также обращаться в суд. Секретарь Центризбиркома Майя Гришина уточняла, что решение Мосгоризбиркома может быть обжаловано в течение пяти дней и рассмотрено в течение десяти дней с момента поступления жалобы.

Выборы в Мосгордуму

Мосгоризбирком отказал в удовлетворении жалоб на решения окружных избирательных комиссий незарегистрированным кандидатам Константину Лисице (33-й округ), Юлии Серебрянской (45-й округ), Константинасу Янкаускасу (31-й округ), Дмитрию Гудкову (5-й округ), Ивану Жданову (8-й округ), Любови Соболь (43-й округ), Андрею Бабушкину (11-й округ), Елене Русаковой (37-й округ), Екатерине Игнатовой (14-й округ), Анастасии Брюхановой (42-й округ), Юлии Галяминой (9-й округ), Илье Яшину (45-й округ), Марине Лукьянец (40-й округ), Александру Руденко (42-й округ), Геннадию Гудкову (2-й округ), Ивану Кульневу (23-й округ), Зое Шарагатовой (4-й округ), Александру Соловьеву (3-й округ) и Эльмире Шагиахметовой (37-й округ). При этом городской избирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина и обязал избирательную комиссию по 43-му одномандатному округу пересмотреть вопрос о его регистрации. Однако ОИК 6 августа повторно отказала ему в регистрации, после чего Митрохин подал в суд на данное решение комиссии. Рассмотрение жалобы Дмитрия Булыкина (43-й округ) было отложено рабочей группой, так как кандидат обратился в Мосгорсуд.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, в том числе 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации было 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: 45 - от ЛДПР, 44 - от КПРФ и 40 - от "Справедливой России", также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.