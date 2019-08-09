Постпред РФ: Россия призывает США к продолжению дискуссии по вопросам безопасности

ЖЕНЕВА, 9 августа. /ТАСС/. Россия выступает против гонки вооружений и призывает США к продолжению дискуссий по вопросам безопасности. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Женеве постоянный представитель РФ при женевском Отделении ООН и других международных организациях Геннадий Гатилов.

Отвечая на вопрос журналистов о рисках, связанных с возможным возобновлением гонки вооружений вследствие прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), дипломат сказал, что Москва - против гонки вооружений. "Это не наш выбор, и мы продолжаем призывать партнеров к продолжению дискуссий", - отметил он, подчеркнув, что "дверь для диалога остается открытой".

"Если вы сравните военный бюджет России и США, то заметите большую разницу в тратах, - продолжил глава российской дипмиссии. - Затраты на военные цели у США в десятки раз больше, чем у России". Однако это не значит, что РФ не сможет ответить национальными средствами на гонку вооружений, если она начнется, пояснил Гатилов, добавив: "У нас есть военные возможности".

МИД РФ 2 августа сообщил, что по инициативе американской стороны прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). США свои действия объяснили отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают положения ДРСМД. Москва отвергала эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигала Вашингтону встречные претензии.

В понедельник на брифинге, посвященном прекращению действия договора, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в случае отсутствия моратория на размещение вооружений соответствующих классов Москва нарастит свой ракетный потенциал.