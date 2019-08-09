{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Памфилова пообещала "серьезные выводы" избиркомам по итогам текущей избирательной кампании

Глава Центризбиркома заявила о сборе материалов по этому поводу

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова пообещала сделать "серьезные выводы" относительно работы избирательных комиссий в РФ по итогам текущей избирательной кампании.

"Есть претензии к нижестоящим комиссиям, мы внимательно собираем все материалы по этому поводу", - заявила она в пятницу на заседании Центризбиркома. "Будет очень серьезный анализ после этой кампании, с серьезными выводами", - пообещала Памфилова.

В единый день голосования в 85 регионах РФ пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, пройдут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).

Теги
РоссияПамфилова, Элла Александровна
Памфилова предлагает собирать подписи за кандидатов через портал госуслуг
По словам председателя Центризбиркома, это необходимо для уменьшения количества посредников между человеком и его возможностью отдать подпись за того, кого он считает нужным
Читать полностью