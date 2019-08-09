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Памфилова предлагает собирать подписи за кандидатов через портал госуслуг

По словам председателя Центризбиркома, это необходимо для уменьшения количества посредников между человеком и его возможностью отдать подпись за того, кого он считает нужным

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова предлагает задействовать портал государственных услуг для сбора подписей граждан в поддержку регистрации кандидатов на выборы в РФ.

В беседе с журналистами в пятницу после заседания ЦИК она обратила внимание на необходимость задействовать цифровые методы для сбора подписей избирателей кандидатами, что позволит делать это "не выходя из дома".

"Можно через портал госуслуг и так далее. Мы хотим пойти по этому пути, чтобы как можно меньше было посредников между человеком и его возможностью отдать подпись за того, кого он считает нужным", - подчеркнула Памфилова.

По ее мнению, применение таких технологий может снять проблему утечки персональных данных. "Сейчас очень много появилось возможностей и люди боятся того, когда используют их данные по разным направлениям", - считает она. Кроме того, добавила Памфилова, "люди стали опасаться", поэтому "не так просто прийти в подъезд или прийти к избирателю", чтобы собрать подписи в поддержку кандидатов.

Ранее глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов также высказал предложение собирать подписи граждан в поддержку участников выборов посредством портала госуслуг. В интервью ТАСС он заявил, что, "если человек может через портал госуслуг записаться на любой избирательный участок, то он может и отдать свой голос через этот же личный кабинет, где его личность подтверждена".

Теги
РоссияПамфилова, Элла Александровна
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