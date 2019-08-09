Захарова: никакие действия Японии не поставят под сомнение суверенитет РФ над Курилами

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Действия Японии не могут изменить реальность и поставить под сомнение суверенитет России над южной частью Курильских островов. Об этом заявила в пятницу ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя появление южных островов как японской территории на карте, опубликованной на сайте летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.

"Одновременно подчеркиваем, что никакие японские действия такого рода не способны изменить реальность и поставить под сомнение российский суверенитет над южными Курильскими островами, принадлежащими нашей стране на законных основаниях по итогам Второй мировой войны", - сказала она.

Захарова также отметила, что желание Токио политизировать Олимпийские игры 2020 года вызывает глубокое сожаление.

"Вызывает глубокое сожаление стремление Токио политизировать такое важное международное спортивное событие, как олимпиада, и очевидное злоупотребление Японией ролью страны-хозяйки игр, призванных содействовать единению народов", - сказала она.

Захарова отметила, что "никакие японские действия такого рода не способны изменить реальность и поставить под сомнение российский суверенитет над южными Курильскими островами, принадлежащими нашей стране на законных основаниях по итогам Второй мировой войны".

По словам Захаровой, Москва неоднократно обращала внимание японской стороны на неприемлемость использования материалов, в которых южная часть Курил обозначена как территория Японии. "В частности, 2 июля МИД России выразил протест посольству Японии в Москве в связи с аналогичным поведением партнеров в ходе саммита Группы двадцати", - напомнила официальный представитель МИД.

Карта Японии с маршрутом эстафеты олимпийского огня, опубликованная на официальном сайте игр, содержит в своем составе южную часть российских Курильских островов. На карте острова отнесены к северной префектуре Хоккайдо, где факел побывает 14-15 июня 2020 года. Кроме того, в состав Японии также включены острова Такэсима (Токто), из-за которых Токио и Сеул ведут территориальные споры. Южная Корея ранее уже выражала протест по этому поводу.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.