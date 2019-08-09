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Климов заявил, что сообщение посольства США о митинге 10 августа в Москве вызывает вопросы

Глава временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ сообщил, что некоторые его части можно трактовать как подстрекательство к незаконным действиям

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Размещенное на сайте американского посольства сообщение о согласованном митинге в Москве 10 августа вызывает вопросы, так как некоторые его части можно трактовать как подстрекательство к незаконным действиям. Об этом заявил ТАСС в пятницу глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

"Первая часть сообщения особых вопросов не вызывает, так как любое посольство в стране пребывания обязано извещать своих граждан о неких угрозах и о каких-то событиях, которые могут касаться их собственной безопасности. Вызывает вопросы вторая часть, очень трудно отойти от мысли, что это вообще подстрекательство, потому что там дальше прописываются события, которые еще не произошли и по идее не должны были бы происходить. Там пишется, что, вероятно, демонстранты отправятся в центр города и могут встретить сопротивление полиции", - сказал Климов.

Он подчеркнул, что на данный момент никого ни в чем не обвиняет, однако "привкус подстрекательства трудно отогнать от себя" при прочтении второй части сообщения на сайте посольства.

В предупреждении на сайте в том числе говорится, что некоторые участники акции заявили о планах после согласованного митинга на проспекте Сахарова провести несанкционированные марши, вероятно, в направлении центра Москвы. Также в сообщении говорится о неких свидетельствах чрезмерного применения силы со стороны сотрудников правоохранительных органов на предыдущих акциях.

Власти Москвы предупредили ранее о возможных провокациях на согласованном на 10 августа митинге. Столичная полиция также заявила о недопустимости призывов к несогласованным акциям, отметив, что любые провокационные действия будут немедленно пресекаться. Кроме того, Следственный комитет сообщил, что за несанкционированные акции после согласованного митинга могут быть последствия вплоть до привлечения к уголовной ответственности.

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