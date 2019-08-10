Медведев поздравил Медведчука с успехом его партии на выборах в Верховную раду

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил главу политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука с весомым результатом на внеочередных выборах в Верховную раду.

"В качестве председателя всероссийской политической партии "Единая Россия" поздравляю вас с весомым результатом, полученным партией "Оппозиционная платформа - За жизнь" на внеочередных выборах в Верховную раду Украины", - говорится в телеграмме Медведева, текст которой распространила в субботу пресс-служба единороссов.

По мнению Медведева, доверие, оказанное избирателями возглавляемой Медведчуком партии, "свидетельствует о том, что значительное число украинских граждан выступает за восстановление дружественных, взаимовыгодных отношений с Россией".

Также Медведев подтвердил готовность к продолжению активного взаимодействия по партийной линии. "Убежден, что это отвечает коренным интересам наших стран", - подчеркнул он.

Председатель "Единой России" пожелал Медведчуку, его коллегам по партии и всем искренним сторонникам полноформатных российско-украинских связей "счастья, благополучия и новых успехов".

7 августа были подведены итоги внеочередных выборов в Верховную раду. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" по их результатам заняла второе место и получила 37 мест.

В июле в Центральном исполнительном комитете "Единой России" прошла встреча Медведева с Медведчуком, а также сопредседателями партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрием Бойко и Вадимом Рабиновичем и членом политсовета партии Тарасом Козаком. Стороны договорились о подготовке меморандума о межпартийном сотрудничестве.