Новый посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй прибыл в Москву

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Новый посол Китая в России Чжан Ханьхуэй прибыл в Москву, передает корреспондент ТАСС.

В аэропорту Шереметьево дипломата встречали сотрудники посольства КНР в Москве, представители МИД РФ и многочисленные китайские и российские журналисты.

В 2014-2018 годы Чжан Ханьхуэй был послом КНР в Казахстане, в 2018-2019 годы - помощником министра иностранных дел Китая. В 2019 году он был назначен на пост замглавы МИД КНР, курирующего отношения со странами Европы и Центральной Азии.

55-летний дипломат в совершенстве владеет русским языком. Он сменит на посту посла Китая в России Ли Хуэя, возглавлявшего диппредставительство на протяжении 10 лет. Чжан Ханьхуэй женат, имеет дочь.