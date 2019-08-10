И.о. постпреда РФ при ООН считает, что в Ливии оправдываются самые печальные прогнозы

ООН, 11 августа. /ТАСС/. Самый опасный сценарий реализуется в Ливии из-за активизации там террористов. Об этом заявил в субботу и.о. постпреда при ООН Дмитрий Полянский, выступая на экстренном заседании Совета Безопасности по ситуации в Ливии. Ранее в результате подрыва автомобиля в ливийском Бенгази погибли трое сотрудников ООН, еще двое пострадали.

"Очевидно, что оправдываются самые опасные прогнозы, о которых мы и говорили, - отметил он. - В результате междоусобицы поднимают голову террористические группировки. Их активизация обусловлена также проникновением в страну джихадистов из соседних стран, включая Сирию".

"Это подтверждает актуальность наших призывов к бескомпромиссной борьбе с этим злом при отказе от политики двойных стандартов", - обратил внимание Полянский.

На данный момент в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабмин Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый ЛНА. 4 апреля командующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале операции в Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В свою очередь глава ПНС Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне, а базирующиеся в столице вооруженные формирования начали кампанию "Вулкан гнева" для противостояния штурму.