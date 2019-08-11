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В Совфеде заявили, что зарубежные силы через YouTube манипулировали митингующими в Москве

Сенатор Андрей Климов подчеркнул, что люди "ни с того ни с сего" начали получать на свои гаджеты информацию из источников, на которые никогда не подписывались

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Зарубежные силы на акции 10 августа в Москве на проспекте Академика Сахарова использовали видеохостинг YouTube для манипулирования гражданами России, провоцируя их на нарушение закона. Об этом говорится в заявлении председателя временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, поступившем в воскресенье в ТАСС.

"В частности, по полученной нами информации на 10 августа наши зарубежные оппоненты использовали возможности информационно-компьютерных технологий (в том числе популярный в определенных кругах видеохостинг YouTube) для фактического манипулирования гражданами России, пришедшими на согласованную властями акцию на площади Сахарова в Москве", - подчеркнул сенатор. "Проще говоря, люди ни с того ни с сего начали получать на свои гаджеты информацию из источников, на которые никогда не подписывались, - уточнил он. - Беда в том, что эта информация носила явно подстрекательский характер и фактически открыто провоцировала людей на нарушение закона: направляла граждан в сторону охраняемых федеральных объектов".

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РоссияКлимов, Андрей Аркадьевич
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