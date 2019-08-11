Источник: глава Совбеза Ингушетии подал в отставку

МАГАС, 11 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности Ингушетии Ахмед Дзейтов подал заявление об отставке с занимаемого поста, сообщил ТАСС источник во властных структурах региона.

"Ахмед Дзейтов написал заявление об уходе с поста по собственному желанию, но врио главы региона Махмуд-Али Калиматов еще не подписал его", - сказал источник, не уточнив причину решения Дзейтова.

Дзейтов до 2015 года занимал пост начальника ОМВД России по Сунженскому району, в конце 2015 года был назначен бывшим главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым на пост секретаря Совета безопасности региона.