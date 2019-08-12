Медведев отметил важность совмещения потенциалов Черноморского и Каспийского регионов

ТУРКМЕНБАШИ /Туркмения/, 12 августа. /ТАСС/. Премьер РФ Дмитрий Медведев на встрече с болгарским коллегой Бойко Борисовым предложил обсудить возможности, открывающиеся от совмещения потенциалов Черноморского и Каспийского регионов.

"Ваш визит сюда, в Каспийский регион, - свидетельство того, о чем мы с вами сегодня говорили, что можно попытаться совместить и черноморское измерение, и каспийское измерение, особенно если это приносит дивиденды государствам и народам наших стран. Так что, давайте, поговорим об этом и некоторых других вопросах", - сказал он на встрече с Борисовым на полях первого Каспийского экономического форума.

В свою очередь, глава болгарского правительства выразил мнение, что участие Медведева в Каспийском экономическом форуме гарантирует успех этому мероприятию.

"Этот регион располагает огромными возможностями, а Болгария находится с другой стороны Черного моря и является как-бы входом на европейский континент. Обычно мы обсуждаем тему газа, но нужно учитывать, что торговые отношения, железнодорожный транспорт, автомобильное сообщение, морской транспорт, те хабы, которые существуют и в Болгарии, и в России, севернее этого региона предполагают наличие огромных возможностей", - сказал он.

По его словам "Черное море должно оставаться морем мира, торговли, туризма, транспортных связей с участием паромов, яхт и газопроводов".