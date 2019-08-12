Памфилова считает, что оснований для переноса выборов в Мосгордуму нет

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что никаких серьезных основания для переноса предстоящих 8 сентября выборов в Мосгордуму пока нет. При этом, по ее словам, ЦИК готов рассмотреть возможность переноса, только если эти основания появятся.

"Перенести выборы просто так невозможно, для этого должны быть серьезные основания. Пока только разговоры о том, что вы просто так зарегистрировали тех, кто не собирал подписи, а тех, кто собирал, не зарегистрировали. Но, вы понимаете, это несерьезно", - сказала Памфилова в комментарии радио Business FM.

По ее словам, ЦИК готов рассмотреть возможность переноса выборов, только если наберутся факты и основания для этого. "Тогда, естественно, в соответствии с законом мы эту ситуацию рассмотрим. Сейчас преждевременно. Мы еще, во-первых, не закончили рассмотрение всех обращений к нам, не закончили изучение всех материалов, которые к нам приходят, то есть вообще говорить об этом пока нет никакой возможности", - уточнила Памфилова.

Как ранее сообщала газета "Ведомости", незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин направил письмо главе ЦИК с просьбой отменить выборы в столичный парламент 8 сентября и перенести их на конец осени. Кроме того, он попросил Памфилову допустить к выборам оппозиционных кандидатов.

Мосгоризбирком отказал в удовлетворении жалоб на решения окружных избирательных комиссий незарегистрированным кандидатам Константину Лисице (33-й округ), Юлии Серебрянской (45-й округ), Константинасу Янкаускасу (31-й округ), Дмитрию Гудкову (5-й округ), Ивану Жданову (8-й округ), Любови Соболь (43-й округ), Андрею Бабушкину (11-й округ), Елене Русаковой (37-й округ), Екатерине Игнатовой (14-й округ), Анастасии Брюхановой (42-й округ), Юлии Галяминой (9-й округ), Илье Яшину (45-й округ), Марине Лукьянец (40-й округ), Александру Руденко (42-й округ), Геннадию Гудкову (2-й округ), Ивану Кульневу (23-й округ), Зое Шарагатовой (4-й округ), Александру Соловьеву (3-й округ) и Эльмире Шагиахметовой (37-й округ). При этом городской избирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина и обязал избирательную комиссию по 43-му одномандатному округу пересмотреть вопрос о его регистрации. Однако ОИК 6 августа повторно отказала ему в регистрации, после чего Митрохин подал в суд на данное решение комиссии. Рассмотрение жалобы Дмитрия Булыкина (43-й округ) было отложено рабочей группой, так как кандидат обратился в Мосгорсуд.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, в том числе 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации было 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: 45 - от ЛДПР, 44 - от КПРФ и 40 - от "Справедливой России", также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.