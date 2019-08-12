Около 1,6 тыс. заявок подали на участие в онлайн-выборах депутатов в Мосгордуму

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Порядка 1,6 тыс. заявок на участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму седьмого созыва принято на официальном сайте мэра Москвы с 24 июля. Об этом сообщил в понедельник ТАСС член Общественной палаты столицы Алексей Венедиктов.

"Порядка 1,6 тыс. заявок поступило от избирателей из трех округов на участие в электронном голосовании на выборах депутатов в Мосгордуму. В избирательном округе № 1 подали заявки 1011 человек, в избирательном округе № 10 - 373 человека, в округе № 30 - 183 избирателя", - сказал Венедиктов.

Как сообщил ТАСС заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко, все избиратели, подавшие заявки на участие в онлайн-выборах 8 сентября, смогут протестировать систему голосования 21 августа, - для этого повторно регистрироваться не нужно. Ранее два тестирования системы электронного голосования проводились в столице: 11 июля московские студенты выбирали лучшего председателя студенческого совета города, а 23 июля более 3,3 тыс. москвичей отвечали на вопрос: "Как вы считаете, что нужно делать с бездомными собаками и кошками в Москве?". Проверка системы прошла успешно, без функциональных сбоев.

Участие в электронном голосовании и тестировании системы принимают москвичи старше 18 лет, у которых есть личный кабинет на портале mos.ru. В нем должны быть указаны паспортные данные, адрес, СНИЛС, номер мобильного телефона и адрес регистрации в Москве в одном из трех избирательных округов. Учетную запись следует подтвердить - это можно сделать в любом центре "Мои документы". При себе нужно иметь паспорт и данные СНИЛС.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Эксперимент по электронному голосованию будет проведен в избирательных округах № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Чтобы проголосовать онлайн, необходимо подать заявление через личный кабинет на портале мэра Москвы с 24 июля по 4 сентября включительно. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.