Новый посол Китая в Москве вручил копии верительных грамот в МИД России

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Новый посол Китая в России Чжан Ханьхуэй вручил заместителю министра иностранных дел РФ Игорю Моргулову копии верительных грамот. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы затрагивались вопросы двусторонних отношений. С обеих сторон подтверждена готовность к продолжению плотного взаимодействия в интересах дальнейшего развития всего спектра российско-китайских связей", - отметили в дипведомстве.

Чжан Ханьхуэй прибыл в Москву в субботу. В 2014-2018 годах Чжан Ханьхуэй был послом КНР в Казахстане, в 2018-2019 годах - помощником министра иностранных дел Китая. В 2019 году он был назначен на пост замглавы МИД КНР, курирующего отношения со странами Европы и Центральной Азии.