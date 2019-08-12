В Совфеде обсудят применение статьи УК о подстрекательстве в контексте митингов в Москве

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ обсудит в контексте недавних массовых акций в Москве вопросы правоприменения ст. 33 УК РФ, четвертая часть которой описывает понятие "подстрекатель". Об этом сообщил в понедельник ТАСС член комиссии, сенатор Олег Морозов.

"Очевидно, что участники такого рода политических акций делятся на тех, кто искренне выходит высказать свою точку зрения по зову сердца и души, и тех, кто прекрасно понимает, что его призывы могут быть адресованы несовершеннолетним, что выход на несанкционированные акции - это подстрекательство к незаконным действиям", - сказал парламентарий, отвечая на вопрос о том, какие возможны законодательные меры после выявленного комиссией иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, допущенного в ходе этих акций. "Нам нужно еще поработать с правоохранителями, чтобы понять: это проблема только правоприменительная или проблема, которая требует еще дополнительных вкраплений в наше законодательство, чтобы правоприменитель более четко пользовался этой статьей", - добавил он.

Морозов подтвердил, что комиссия СФ "усматривает элементы подстрекательства в действиях американского посольства", опубликовавшего сообщение в преддверии согласованного митинга на проспекте Академика Сахарова в Москве 10 августа. "Оно единственное, как мне кажется, из посольств зарубежных государств, которое якобы обращается к своим гражданам с американскими паспортами, чтобы они не участвовали в этих акциях, - обратил внимание он. - В то же время оно подробно излагает маршрут этих акций, говорит о том, что эти акции потом могут перерасти в незаконные действия, незаконные шествия, и это может быть опасно для американских граждан".

"При этом они почему-то не заботятся о том, что многие из инициаторов этих акций имеют, например, двойное гражданство, в том числе гражданство США, - продолжил сенатор. - И на них, получается, эти предупреждения не распространяются".

Говоря об участии в акции медийных персон, популярных в определенной среде, Морозов высказал мнение, что "это тоже традиционно для такого рода действий". Он, в частности, упомянул репера Oxxxymiron, который, по словам политика, "настолько же россиянин, насколько могут считаться россиянами те, кто иногда здесь появляются, а большую часть времени проживают за границей". Сенатор не исключил, что музыканта "тоже используют организаторы этих действий для привлечения большего числа людей, молодежи главным образом". "Это тоже важный элемент - подстрекательство не только людей с уже сформировавшимся мнением, отношением, но и людей молодых, для которых появление такого медийного персонажа может быть знаковым, усиливающим привлекательность данных протестных акций", - считает он.

Акция 10 августа

На митинг-концерт в центре Москвы 10 августа, по данным столичного ГУ МВД, собралось около 20 тыс. человек. Акция 10 августа стала четвертой в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы. Предыдущие прошли 20 июля, 27 июля и 3 августа, из них только первое мероприятие было согласованным.

Ряд популярных исполнителей, включая Ic3peak, "Кровосток" и Face, заявили, что намерены исполнить на митинге 10 августа свои треки. При этом столичные власти предупредили, что согласованная заявка на проведение этого митинга не предусматривает концерт, а закон "О собраниях и митингах" говорит о недопустимости изменения условий проведения митинга в одностороннем порядке после его согласования. Однако после митинга некоторые его участники устроили несанкционированное шествие в центре Москвы и были задержаны.