Путин рассчитывает, что опыт работы Развожаева в регионах поможет в развитии Севастополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что опыт работы врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева в ряде регионов поможет ему трудиться на благо жителей города.

"Вы человек опытный, показали хорошую работу в ряде регионов России, и у вас есть и опыт работы на федеральном уровне", - отметил глава государства. "Я бы хотел, чтобы вы опирались и на собственный опыт, и на тех людей, которые хорошо знают регион, город, в том числе на депутатский корпус, и работали с ними очень тесно совместно ради людей, которые здесь живут, ради достижения наших общих целей по развитию страны в целом и этого чрезвычайно важного, стратегически важного для нас региона", - добавил президент России на встрече с врио главы Севастополя.

Путин поручил Развожаеву обратить особое внимание на развитие социальной сферы, первичного звена здравоохранения, школ и детских садов. "Надо внимательно работать", - подчеркнул глава государства.

Развожаев в свою очередь подчеркнул, что в городе работает очень профессиональный депутатский корпус. "Я уже несколько раз выступал и на комитетах, один раз на сессии Законодательного собрания, - отметил он. - Когда аргументированно свою позицию отстаиваешь, люди слышат аргументы, и во многом благодаря их опыту уже многие решения мы смогли сейчас принять, которые, мне кажется, будут правильно оценены севастопольцами".