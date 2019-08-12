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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Рябков обсудил с послом ЕС в России ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

Также стороны обсудили состояние дел на некоторых направлениях контроля над вооружениями

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и глава представительства ЕС в Москве Маркус Эдерер обсудили в понедельник проблематику Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной проблеме. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

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"Обсуждалось состояние дел на некоторых направлениях контроля над вооружениями. Рассмотрена также проблематика Совместного всеобъемлющего плана действий", - отмечается в документе.

Проблема иранского ядерного досье обострилась после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, оставшиеся участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

Теги
РоссияСитуация вокруг ядерной программы ИранаРябков, Сергей АлексеевичЭдерер, Маркус
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