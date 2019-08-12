Власти Севастополя до конца года объявят открытый конкурс на посты в правительстве города

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Власти Севастополя планируют до конца года начать конкурсный отбор на посты в правительстве города. Об этом заявил журналистам врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Ранее он сообщил, что в течение месяца намерен определиться со своей командой.

"До конца года такой конкурс будет, и такой кадровый резерв я планирую сформировать. И из него людей привлекать как минимум на средние позиции управленческие. А потом уже дальше, в зависимости от того, как люди будут себя показывать, будем смотреть и принимать решения", - сказал Развожаев.

Врио губернатора рассказал и о требованиях к кандидатам на должности в правительстве города: "хотелось бы, чтобы на средние позиции пришли амбициозные севастопольцы, которые готовы участвовать в управлении городом. Но не просто заявлять свои амбиции, а подкреплять их компетенциями, опытом", - добавил Развожаев.

В ближайшие две недели будет сформирована команда правительства региона, уточнил он, отметив, что "это все-таки будет временный кабинет, он будет действовать ровно до выборов". "В течение года возможны от той конфигурации, которая возникнет в ближайшую неделю - две, дальнейшие изменения. Потому что мы будем пробовать работать вместе", - сказал врио главы Севастополя.

Президент РФ Владимир Путин 11 июля подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя 42-летнего Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Врио главы региона назначен 38-летний Михаил Развожаев, который 12 июля отправил в отставку правительство города. Кабмину было предписано исполнять обязанности до формирования нового состава исполнительной власти. Выборы губернатора Севастополя могут быть назначены не раньше осени 2020 года.