Кандидаты в губернаторы Петербурга в своих программах сосредоточились на интересах горожан

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Кандидаты в губернаторы Петербурга в своих предвыборных программах сделали акцент на повышении качества жизни жителей города, развитии диалога власти и граждан, а также на борьбе с коррупцией. Как рассказали ТАСС сами кандидаты, их предвыборные программы частично уже размещены на личных страницах в интернете, а также доступны избирателям в печатном виде.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Кандидатами в главы города стали четыре человека: самовыдвиженец Александр Беглов, выдвинутый КПРФ Владимир Бортко, Надежда Тихонова от партии "Справедливая Россия", а также Михаил Амосов от партии "Гражданская платформа" .

Цель - повышение качества жизни

Программа Александра Беглова размещена на официальном сайте кандидата. Документ называется "Санкт-Петербург - город, в котором хочется жить", главной целью в нем названо повышение качества жизни петербуржцев.

Программа разделена на четыре блока. Первый из них озаглавлен "Комфортный город", он подразумевает развитие в Петербурге общественного транспорта, расширение сети дорог, создание новых общественных пространств и переход к мировым стандартам экологичности и чистоты. Блок "Социальный город" посвящен развитию медицины, социальной защите граждан, строительству соцобъектов, а также повышению уровня зарплат. В блоке "Умный город" речь идет о развитии туристического потенциала, привлечении инвесторов, поддержке промышленности и развитии науки. Глава "Открытый город" рассказывает о расширении взаимодействия с жителями, создании безопасной среды, доступности госуслуг и реализации молодежной политики.

"Нашему городу нужна энергичная и четкая программа действий, которая позволит достичь главной цели - повышения качества жизни. Я вижу Петербург комфортным, социальным, открытым, умным городом. Городом, в котором хочется жить", - говорится в преамбуле к предвыборной программе Беглова.

Стратегия Петербурга в интересах жителей

Программа кандидата от партии "Справедливая Россия" Надежды Тихоновой под названием "Человек важнее" представляет собой "стратегию развития Петербурга в интересах его жителей". В понедельник программу, оформленную в виде 24-страничного буклета, презентовали журналистам. Она содержит 16 глав, основной посыл которых в том, что интересы человека должны быть в приоритете ("Экономика: человек важнее капитала", "Социальная политика: человек важнее бюрократии", "Власть: человек важнее власти").

"Для нас главная ценность - это человек и его качество жизни. <…> Все решения должны приниматься в интересах человека", - говорит Тихонова. По ее мнению, в частности, нужно создать коалиционное городское правительство, так как "разные политические взгляды позволят вести открытый диалог и обеспечить баланс в принятии важных для развития города и жителей решений".

Город для людей

Как рассказал ТАСС кандидат от "Гражданской платформы" Михаил Амосов, полный текст его программы "Город для людей" будет обнародован 15 августа.

Кандидат, по его словам, ставит целью создание в городе такой системы власти, где все решения принимаются исходя из интересов жителей. "Для того чтобы такую систему создать, недостаточно просто поменять первое лицо - нужны определенные изменения правил, по которым живет городская власть, как она общается с людьми. Вокруг этого и строится основная часть: то есть мы должны создать дружелюбную атмосферу во взаимоотношениях власти и людей. Власть должна чувствовать ответственность перед избирателями, сегодня это далеко не всегда так", - отметил Амосов.

Борьба с коррупцией

Размещенная на личной странице в социальной сети программа кандидата в губернаторы от КПРФ Владимира Бортко носит название "Борьба с коррупцией в Санкт-Петербурге". "Суть ее сводится к одному: все основные беды нашего города Санкт-Петербурга происходят от одного - от коррупции, это начало и конец, альфа и омега того, что я хочу сказать. Далее в программе написано, как с этим бороться", - рассказал Бортко ТАСС.

Программа содержит девять параграфов. Они посвящены реформе органов власти, увеличению городского бюджета до одного триллиона рублей, изменению градостроительных принципов, вопросам здравоохранения, образования, спорта и культуры, обеспечению продовольственной безопасности, развитию малого и среднего предпринимательства, благоустройству, а также развенчанию стереотипов молодежи о коммунистах.