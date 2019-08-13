Глава ЦИК России пояснила, при каких условиях можно перенести выборы или отменить их итоги

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова пояснила, в каких ситуациях можно перенести избирательную кампанию или отменить ее результаты.

В интервью каналу "Расстрига" на YouTube во вторник глава ЦИК прокомментировала предложение незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Ильи Яшина отменить выборы в столичный парламент 8 сентября и перенести их на конец осени. "Может быть только одна причина перенести день выборов - если были какие-то нарушения при объявлении выборов", - сказала она, подчеркнув, что "таковых в данной ситуации нет".

Что касается возможности отмены итогов выборов, то, напомнила Памфилова, теоретически "есть такие возможности, если после дня голосования набирается какой-то массив" аргументов. "А до дня голосования, чтобы отменить выборы, должно быть что-то сверхэкстраординарное, которое позволило бы поднимать такой вопрос", - подтвердила она. Таким образом, по ее словам, оснований для переноса выборов "практически нет".

В понедельник пресс-служба ЦИК РФ в ответ на обращение Яшина пояснила, что избирательная кампания в Москве может быть прекращена исключительно в судебном порядке в случае отмены решения Мосгордумы о назначении выборов, при этом основаниями для такой отмены могут являться нарушения, связанные с процедурой принятия этого решения. В Центризбиркоме также напомнили, что законодательство не предусматривает отмену текущей избирательной кампании, а "избирательные комиссии в пределах своей компетенции могут отменять решения об итогах голосования, о результатах выборов. При этом в пресс-службе напомнили, что при проведении выборов в Мосгордуму ЦИК "даже не является вышестоящей по отношению к Мосгоризбиркому комиссией, так как согласно Избирательному кодексу города Москвы ЦИК не входит в число комиссий, организующих и обеспечивающих подготовку и проведение выборов депутатов Мосгордумы".

Выборы в Мосгордуму

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, в том числе 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации было 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: 45 - от ЛДПР, 44 - от КПРФ и 40 - от "Справедливой России", также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.

Ряд кандидатов, позиционирующих себя как независимые, не были зарегистрированы из-за большого количества недостоверных и недействительных подписей избирателей, собранных в их поддержку. В ответ они потребовали зарегистрировать их без проверки подписей, поскольку, по их мнению, эта система себя дискредитировала. В их поддержку в Москве прошло несколько акций, в том числе несогласованных властями.