Кремль оправдывает жесткие действия правоохранителей для пресечения беспорядков

"Мы считаем <...> абсолютно недопустимым несоразмерное применение силы со стороны представителей органов власти и считаем абсолютно оправданным жесткие действия правоохранителей для пресечения общественных беспорядков", - заявил представитель Кремля. Песков особо подчеркнул, что в случае появления каких-то судебных исков, они "должны расследоваться необходимым образом и затем должны рассматриваться в суде". При этом он призвал четко дифференцировать легитимные, согласованные заранее в установленном порядке акции того или иного характера и действия, которые подпадают под определение "попытки организации или вовлечения людей в общественные беспорядки". "Это совершенно разные явления. Вы знаете, что имело место и то, и другое, - подчеркнул он. - Я имею ввиду и согласованную акцию, и попытки организации общественных беспорядков".

По оценке Пескова, правоохранительные органы выполняют свои обязанности и делают все необходимое для пресечения подобных нелегитимных попыток, а также для обеспечения безопасности в ходе легитимных, согласованных акций. Он добавил, что в случае, если несогласованный митинг приобретает форму массовых беспорядков, его можно квалифицировать как "организованные беспорядки".

Песков также сообщил, что Кремль в равной степени фиксирует как случаи неповиновения полиции, так и проявления агрессии полицейскими. По всем этим случаям ведется проверка. "Мы фиксируем и обращаем внимание на все материалы, которые появляются, где совершенно очевидно запечатлены случаи, по факту которых кстати ведется внутреннее расследование служебное, внутренняя проверка, - сказал он, отметив, что правоохранительные органы об этом сообщали. - И также фиксируем те материалы, которые фиксируют неповиновение и, более того, агрессию по отношению к сотрудникам органов правопорядка, что также является недопустимым".

Пресс-секретарь главы государства отметил, что к сведению принимается и то, и другое. "Мы же с вами видели разные кадры. Мы же видели кадры, которые подпадают под то же слово "насилие", - сказал он. - По крайней мере насилие в отношении представителей органов правопорядка имело место. Сейчас выполняются следственные действия, которые как раз и нацелены на то, чтобы подтвердить или опровергнуть случаи применения насилия и фактов неподчинения представителям органов власти и оказание им сопротивления".

При этом Песков попросил иметь ввиду, что администрация президента "не может и не должна выносить каких-то вердиктов на этот счет". "Это не прерогатива Кремля. Единственный, кто вправе выносить решение - это суд, после соответствующего следствия", - подчеркнул он.

Мнение Путина

Представитель Кремля также ответил на вопрос, считает ли Путин чем-то из ряда вон выходящим события, связанные с массовыми акциями в Москве. "Безусловно, нет", - сказал Песков. Пресс-секретарь подчеркнул, что "президент, разумеется, обращает внимание на происходящее". При этом Песков отметил, что речь идет о "тех или иных акциях в разных жанрах", которые происходят в столице. "В России ежедневно происходит огромное количество событий, которые являются, естественно, вопросами для внимания президента, и совсем не по каждому ему нужно высказывать свою точку зрения", - заметил представитель Кремля.

"Мы не согласны с теми, кто называет происходящее политическим кризисом", - сказал журналистам Песков. "Это не кризис, протесты происходят во многих странах мира, они вызваны конкретными вопросами. В европейских столицах, во всем мире происходят акции протеста", - добавил он.

О митингах

Согласованный митинг 10 августа стал четвертым в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы. Предыдущие прошли 20 июля, 27 июля и 3 августа, при этом две последние акции были несогласованными.

Перед акциями 27 июля и 3 августа 15 незарегистрированных кандидатов в депутаты в Мосгордуму, которые были организаторами этих мероприятий, игнорировали предостережения прокуратуры о недопустимости нарушения закона. В результате 27 июля за участие в несанкционированной акции были задержаны более 1 тыс. человек.

Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел, в том числе по факту массовых беспорядков, в рамках которого арестованы 13 человек. За участие в незаконной акции 3 августа были задержаны около 600 человек.