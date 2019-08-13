Песков: саммит Россия-Иран-Азербайджан состоится, когда позволят графики президентов

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Саммит президентов России, Ирана и Азербайджана состоится, когда будут синхронизированы их графики. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, перенос планировавшейся на 13 августа в Сочи встречи связан "с необходимостью более детальной координации графиков" президентов и "поиска подходящего времени с тем, чтобы эти графики синхронизировать". "После того как по дипломатическим каналам такая синхронизация графиков произойдет, мы сообщим вам о новых сроках [проведения саммита]", - сказал Песков.

Саммит в таком формате впервые состоялся в августе 2016 года в Баку, инициатива его проведения принадлежала азербайджанскому лидеру. Основными темами обсуждений тогда стали совместные экономические проекты и вопросы региональной безопасности. По итогам саммита стороны приняли совместную декларацию, в которой подтвердили намерение развивать трехстороннее сотрудничество. Документ касался таких сфер сотрудничества, как совместная борьба с терроризмом, урегулирование региональных конфликтов, взаимодействие на Каспии, развитие связей в сфере энергетики, транспорта и так далее.

Следующая встреча в формате Россия-Иран-Азербайджан на высшем уровне состоялась 1 ноября 2017 года в Тегеране. Лидеры трех стран обсудили широкий круг вопросов, в том числе взаимодействие в энергетической сфере, сирийское урегулирование и сотрудничество на Каспии. Тогда президент России Владимир Путин пригласил коллег на следующий трехсторонний саммит в Россию.