О митингах, диалоге с Киевом и ракетах. Что рассказал Дмитрий Песков журналистам

В Кремле считают "абсолютно недопустимым несоразмерное применение силы со стороны представителей органов власти" и "абсолютно оправданным жесткие действия правоохранителей для пресечения общественных беспорядков".

Песков также заметил, что необходимо четко дифференцировать легитимные, согласованные заранее в установленном порядке акции и действия, которые подпадают под определение "попытки организации или вовлечения людей в общественные беспорядки". "Это совершенно разные явления. Вы знаете, что имело место и то и другое. Я имею в виду и согласованную акцию, и попытки организации общественных беспорядков", — сказал он.

Правоохранительные органы, добавил он, выполняют свои обязанности и делают все необходимое для пресечения подобных нелегитимных попыток, а также для обеспечения безопасности в ходе легитимных, согласованных акций. А если несогласованный митинг приобретает форму массовых беспорядков, его можно квалифицировать как "организованные беспорядки".

В Кремле в равной степени фиксируют случаи неповиновения полиции и проявления агрессии полицейскими. "Мы же с вами видели разные кадры. Мы же видели кадры, которые подпадают под то же слово "насилие", — сказал он. — По крайней мере, насилие в отношении представителей органов правопорядка имело место. Сейчас выполняются следственные действия, которые как раз и нацелены на то, чтобы подтвердить или опровергнуть случаи применения насилия и фактов неподчинения представителям органов власти и оказание им сопротивления". Песков подчеркнул, что администрация президента "не может и не должна выносить каких-то вердиктов на этот счет", и только суд после проведения следствия вправе выносить решение.