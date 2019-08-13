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Создание Автокефальной поместной православной церкви на Украине

Постпредство России при ОБСЕ осудило нападение на храм УПЦ в Хмельницкой области

В постпредстве отметили, что в результате инцидента пострадал священник и полицейские

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Постоянное представительство России при ОБСЕ осудило нападение на храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области.

"Осуждаем продолжающиеся нападения на каноническую Украинскую православную церковь на Украине: 11 августа радикалы попытались силой захватить храм УПЦ в Хмельницкой области. Пострадал священник и полицейские. Призываем Киев и профильные структуры ОБСЕ дать объективную оценку инциденту", - говорится в сообщении постпредства, размещенном во вторник в Twitter.

При попытке захвата храма канонической УПЦ представителями так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) и радикальной организации "Феникс" пострадали несколько человек. По информации УПЦ, формальным поводом для захвата послужила противозаконная перерегистрация храма сторонниками ПЦУ, произошедшая вопреки желанию прихожан. Благодаря помощи полицейских и прибывших из соседних сел верующих храм удалось отстоять.

Теги
УкраинаРоссияСоздание Автокефальной поместной православной церкви на Украине
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