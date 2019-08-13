Пушков: возможность ответа РФ на искажение данных зарубежными СМИ надо прописать в законе

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Глава временной комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что в законодательстве РФ должна быть прописана возможность реакции России на крайние формы искажения информации иностранными СМИ.

"Реакция должна быть соразмерной, это не должно привести к тому, чтобы мы скатились к тоталитарным практикам. В законодательстве должна быть предусмотрена возможность, юридические основы, для реакции на крайние формы искажения информации, граничащие, в частности, с призывами к насильственным действиям", - сказал Пушков во вторник ТАСС.

Сенатор не исключил, что данный вопрос будет обсуждаться парламентариями и Роскомнадзором в рамках работы над поправками к закону "О СМИ", которые станут ответом на действия британского регулятора Ofcom в отношении телеканала RT. По словам сенатора, Россия до сих пор исходила из позиции, что СМИ должны регулироваться исключительно морально-этическими критериями. Пушков считает, что западные страны, в частности Великобритания, пытаются в настоящее время ввести практику разработки мер ограничения свободы СМИ.

"Будем решать, как реагировать на такую практику введения произвольных критериев объективности. Будем смотреть, насколько далеко должна Россия зайти в этом, чтобы не превращаться в "информационного Цербера" и не перекрывать путь различным точкам зрения, потому что это абсолютно гибельный путь. Я думаю, что эта тема, наверняка, будет затронута во время обсуждения тех мер, которые могут быть приняты со стороны России по отношению к западным СМИ. Это тоже может войти в этот перечень нарушений СМИ, степень и глубина реакции должны быть очень серьезно продуманы", - подчеркнул Пушков.

Ранее глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов заявил, что временная комиссия фиксирует признаки иностранного вмешательства в несогласованной акции протеста в центре Москвы 27 июля. По мнению сенатора, этот вывод подтверждают, например, новостные сюжеты "ведущих англоязычных и прозападных СМИ", где, по словам Климова, шло одностороннее толкование произошедших событий.

Британский медиарегулятор Ofcom в конце июля оштрафовал российский телеканал RT на £200 тыс. за нарушение правил вещания на территории Соединенного Королевства. Как заявил медиарегулятор, RT не смог сохранить должной беспристрастности в семи выпусках новостных и аналитических программ в период с 17 марта по 26 апреля 2018 года.