Слуцкий назвал популизмом предоставление гражданства Украины "политбеженцам" из России

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Намерение президента Украины Владимира Зеленского упростить получение украинского гражданства для россиян, которых якобы преследуют по политическим мотивам, носит популистский характер, так как в России нет политзаключенных. Об этом во вторник корреспонденту ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя инициативу украинского лидера.

"Указ Зеленского - абсолютно популистский шаг. В современной России нет никаких политических заключенных. В отличие от Украины, где до сих пор абсолютно противоправно находится под арестом [главный редактор "РИА Новости Украина"] Кирилл Вышинский", - сказал Слуцкий. Он также выразил серьезные сомнения в том, что упрощенным правом "ринутся воспользоваться толпы "угнетенных" беженцев".

По мнению Слуцкого, Зеленскому "стоит лучше думать и заботиться о благополучии собственных граждан". В том числе, исправить ошибки своего предшественника Петра Порошенко, снять блокаду ДНР и ЛНР, "перестать бомбить детей и стариков Донбасса". "А, в первую очередь, прекратить преследование по политическим мотивам наших граждан и, наконец, освободить Вышинского из-под стражи", - резюмировал депутат.

Зеленский поручил правительству разработать законопроект об упрощенном порядке получения гражданства Украины гражданами РФ, которые якобы преследуются за политические убеждения. Соответствующий указ опубликован во вторник на сайте главы украинского государства.

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский был задержан Службой безопасности Украины 15 мая 2018 года. Ему было предъявлено обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения многократно продлевалась. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.