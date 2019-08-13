ЦИК отказал в удовлетворении жалобы кандидата в Мосгордуму Геннадия Гудкова

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Центризбирком России (ЦИК) на заседании во вторник отказал в удовлетворении жалобы незарегистрированного кандидата в депутаты на выборах в Мосгордуму Геннадия Гудкова на решение Мосгоризбиркома об отказе в регистрации.

"ЦИК постановляет жалобу Геннадия Гудкова на решение Мосгоризбиркома и решение окружной избирательной комиссии по выборам депутата Мосгордумы по одномандатному избирательному округу №2 оставить без удовлетворения", - говорится в постановлении комиссии.

Рабочая группа ЦИК по предварительному рассмотрению жалоб во вторник рекомендовала комиссии оставить без удовлетворения жалобу Гудкова. По результатам перепроверки подписей избирателей ему были дополнительно зачтены 53 подписи. Однако для регистрации кандидатом Гудкову все еще не хватает 1379 подписей. Кроме того, супруга кандидата неверно заполнила документы о принадлежащем ей имуществе за рубежом, что является самостоятельным основанием для отказа в регистрации.

Центризбирком на заседаниях 2, 7 и 9 августа отказал в удовлетворении жалоб незарегистрированных кандидатов Константина Лисицы, Александра Руденко, Дмитрия Гудкова, Любови Соболь, Елены Русаковой, Анастасии Брюхановой и Ильи Яшина на решение Мосгоризбиркома об отказе в их регистрации. Причиной для отказа стала нехватка достоверных подписей избирателей у кандидатов, в том числе у большинства кандидатов были обнаружены подписи умерших людей. Кроме того, Соболь и Брюханова неверно заполнили документы о принадлежащем им имуществе за рубежом, что является самостоятельным основанием для отказа в регистрации. Другие незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Юлия Серебрянская, Екатерина Игнатова и Иван Кульнев отозвали свои жалобы об отказе в регистрации из ЦИК, а обращение кандидата Юлии Галяминой не рассматривалось на заседании комиссии, так как она подала в суд.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщала, что незарегистрированные кандидаты могут обжаловать решение Мосгоризбиркома в ЦИК, а также обращаться в суд. Секретарь Центризбиркома Майя Гришина уточняла, что решение Мосгоризбиркома может быть обжаловано в течение пяти дней и рассмотрено в течение десяти дней с момента поступления жалобы.

Выборы в Мосгордуму

Мосгоризбирком отказал в удовлетворении жалоб на решения окружных избирательных комиссий незарегистрированным кандидатам Константину Лисице (33-й округ), Юлии Серебрянской (45-й округ), Константинасу Янкаускасу (31-й округ), Дмитрию Гудкову (5-й округ), Ивану Жданову (8-й округ), Любови Соболь (43-й округ), Андрею Бабушкину (11-й округ), Елене Русаковой (37-й округ), Екатерине Игнатовой (14-й округ), Анастасии Брюхановой (42-й округ), Юлии Галяминой (9-й округ), Илье Яшину (45-й округ), Марине Лукьянец (40-й округ), Александру Руденко (42-й округ), Геннадию Гудкову (2-й округ), Ивану Кульневу (23-й округ), Зое Шарагатовой (4-й округ), Александру Соловьеву (3-й округ) и Эльмире Шагиахметовой (37-й округ). При этом городской избирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина и обязал избирательную комиссию по 43-му одномандатному округу пересмотреть вопрос о его регистрации. Однако ОИК 6 августа повторно отказала ему в регистрации, после чего Митрохин подал в суд на данное решение комиссии. Рассмотрение жалобы Дмитрия Булыкина (43-й округ) было отложено рабочей группой, так как кандидат обратился в Мосгорсуд.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, в том числе 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации было 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: 45 - от ЛДПР, 44 - от КПРФ и 40 - от "Справедливой России", также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.