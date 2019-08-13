Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом на выборах в Мосгордуму

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Московский городской суд во вторник удовлетворил иск члена федерального политкомитета партии "Яблоко" Сергея Митрохина на отказ окружной избирательной комиссии зарегистрировать его кандидатом на выборы в Мосгордуму. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

"Мосгорсуд вынес решение, которым удовлетворил административное исковое заявление Митрохина, отменил решение окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации в качестве кандидата, обязал окружную избирательную комиссию по выборам в депутаты МГД 7-го созыва по одномандатному избирательному округу 43 зарегистрировать в качестве кандидата в депутаты Митрохина С. С. Решение исполняется немедленно", - сказала представитель суда.

Ранее ОИК по 43-му округу 16 июля отказала Митрохину в регистрации кандидатом из-за большого числа недостоверных подписей избирателей, поданных в его поддержку. Митрохин обратился в МГИК, который после повторной проверки подписных листов признал у кандидата недействительными 415 подписей, а достоверными - 4525, что является основанием для регистрации, и предложил окружному избиркому пересмотреть его решение. Однако ОИК повторно отказала представителю "Яблока".

Как пояснила председатель избиркома Ирина Вялых, в результате повторной проверки признаны недействительными или недостоверными 489 подписей избирателей из 4940 предоставленных кандидатом. Таким образом, количество достоверных подписей составило 4451, что недостаточно для регистрации Митрохина кандидатом.

Выборы депутатов в столичный парламент назначены на 8 сентября. Зарегистрированы 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45, от "Справедливой России" - 40. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.