Россия объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Москва в ответ на высылку Киевом российского дипломата объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в МИД РФ.

"Еще в мае 2019 года украинские спецслужбы устроили очередную провокацию, безосновательно объявив сотрудника генерального консульства России во Львове persona non grata. Каких-либо доказательств его противоправной деятельности, выходящей за рамки выполнения профессиональных обязанностей, связанных с работой консульского учреждения, по обыкновению предъявлено не было, - подчеркнули в дипведомстве. - В ответ на подобный недружественный и немотивированный шаг Киева российская сторона была вынуждена на основе взаимности объявить persona non grata сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге".

"То, что Служба безопасности Украины (СБУ) три месяца тянула с обнародованием этой информации, видимо, связано с внутриполитическими играми на Украине", - отметили в министерстве.

Ранее во вторник пресс-служба СБУ сообщила, что Украина объявила персоной нон грата дипломата генконсульства РФ во Львове "за деятельность, несовместимую со статусом консульского должностного лица". Как утверждает украинская спецслужба, российский дипломат якобы завербовал военного пенсионера, который собирал разведывательную информацию о политических и общественных деятелях, подразделениях ВСУ, специальных и правоохранительных органах, иностранных военных инструкторах в западном регионе страны.