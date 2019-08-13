Посол России считает, что Запад намерен вновь обвинить Сербию в срыве диалога с Косово

БЕЛГРАД, 13 августа. /ТАСС/. Обращение стран Квинты (США, Великобритания, Франция, Германия, Италия) к Белграду и Приштине с предложением восстановить диалог является попыткой обвинить Сербию в срыве переговоров по нормализации отношений. Об этом заявил во вторник посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко в Twitter.

"Не увидели ничего нового или обнадеживающего в заявлении стран так называемой Квинты. Восстановить диалог можно только энергичной работой с Приштиной, оказанием давления на Приштину с целью отмены таможенных пошлин и недопущения силовых акций. На наш взгляд, создаются предпосылки, чтобы в очередной раз обвинить виновным в срыве диалога Белград", - написал российский дипломат.

Посол отметил, что проводимая Сербией кампания по отзыву признания независимости непризнанного Косова не имеет никакого отношения к вопросу восстановления диалога и "является суверенным делом других государств, которые осознают несостоятельность косовской псевдогосударственности и несоответствие ее международному праву". Боцан-Харченко также указал, что в призыве западных стран говорится о евроатлантической интеграции. "Квинта вновь игнорирует позицию Сербии о военно-политическом нейтралитете", - подчеркнул он.

Ранее во вторник посольства стран Квинты в непризнанном Косове "ради восстановления диалога" предложили Приштине отменить незаконно введенные торговые пошлины на сербские товары в размере 100%, а Белграду - прекратить кампанию по отзыву международного признания независимости Косова.

Диалог приостановлен

Диалог между Белградом и Приштиной был заморожен после введения 21 ноября 2018 года властями в Приштине торговых пошлин в размере 100% на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины. Кроме того, 14 декабря 2018 года парламент самопровозглашенной республики Косово одобрил формирование полноценной армии на основе сил безопасности, что противоречит существующим международным документам, в частности резолюции СБ ООН №1244. 7 марта текущего года парламент непризнанного Косова принял большинством голосов закон о переговорной платформе с Белградом, который блокирует любую возможность компромиссного решения. Власти в Приштине также объявили о курсе на объединение с Албанией и сделали ряд подготовительных шагов, отменив роуминг и упразднив пограничный контроль.

В последние месяцы дипломаты Сербии и непризнанной республики ведут активную деятельность, чтобы склонить на свою сторону развивающиеся страны по вопросу о признании Косова. С одной стороны, в феврале глава МИД Косова заявил, что получил признание еще одного государства - Барбадоса. С другой стороны, свое признание независимости Косова отозвали Папуа - Новая Гвинея, Гана, Бурунди, Республика Суринам, Гвинея-Бисау, Либерия, Лесото и др. В настоящее время Республику Косово, по версии Сербии, признают менее 100 стран, Приштина утверждает, что таких государств 117. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Греция, Израиль, Индия, Испания и Китай.