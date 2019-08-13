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Володин: за намерением Зеленского давать гражданство "преследуемым" россиянам стоят США

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин Антон Новодережкин/ТАСС
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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что за намерением президента Украины Владимира Зеленского упростить получение гражданства "преследуемым" за политические убеждения россиянам стоят США.

"Очевидно, что за принятыми решениями стоит Госдеп США", - приводит во вторник слова спикера официальный сайт нижней палаты парламента РФ.

"Тех, кто нарушил закон Российской Федерации, своровал и хочет уйти от наказания и получить политическое прикрытие в виде убежища, будут вместо США и Великобритании отправлять на Украину, где их ждет незавидная участь - отказавшись от родного языка и веры, сеять раздор и создавать напряжение между нашими странами", - предупредил Володин.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичУкраинаРоссияЗеленский, Владимир Александрович
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