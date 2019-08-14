"Известия": в РФ ожидают, что США поделятся информацией об итогах переговоров с талибами

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Российская сторона ожидает, что американцы поделятся данными о результатах переговоров спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада с катарским крылом движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом в среду сообщает газета "Известия" со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по Афганистану, директора Второго департамента Азии МИД Замира Кабулова.

"Пока итогового ничего нет, продолжаются обсуждения, когда дойдут до итогов [переговоров], рассчитываем, что американцы с нами поделятся", - приводят слова Кабулова "Известия".

Кабулов отметил, что Россию пригласили на церемонию подписания будущего соглашения. "Это [присутствие представителей России на церемонии] обговаривалось, это было одним из условий руководства талибов - они хотели бы, чтобы Россия и Китай выступили гарантами будущих соглашений с американцами", - рассказал он изданию.

Как ранее сообщило агентство Reuters, в понедельник завершился восьмой раунд переговоров между США и радикальным движением "Талибан", проходивший с 3 августа в столице Катара Дохе. 1 августа официальный представитель офиса талибов в Дохе Мухаммад Сохаил Шахин заявил, что "Талибан" надеется на заключение соглашения с США, которое положит конец войне. Залмай Халилзад назвал переговоры продуктивными.