{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Известия": в РФ ожидают, что США поделятся информацией об итогах переговоров с талибами

Как сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, Россию пригласили на церемонию подписания будущего соглашения

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Российская сторона ожидает, что американцы поделятся данными о результатах переговоров спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада с катарским крылом движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом в среду сообщает газета "Известия" со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по Афганистану, директора Второго департамента Азии МИД Замира Кабулова.

"Пока итогового ничего нет, продолжаются обсуждения, когда дойдут до итогов [переговоров], рассчитываем, что американцы с нами поделятся", - приводят слова Кабулова "Известия".

Кабулов отметил, что Россию пригласили на церемонию подписания будущего соглашения. "Это [присутствие представителей России на церемонии] обговаривалось, это было одним из условий руководства талибов - они хотели бы, чтобы Россия и Китай выступили гарантами будущих соглашений с американцами", - рассказал он изданию.

Как ранее сообщило агентство Reuters, в понедельник завершился восьмой раунд переговоров между США и радикальным движением "Талибан", проходивший с 3 августа в столице Катара Дохе. 1 августа официальный представитель офиса талибов в Дохе Мухаммад Сохаил Шахин заявил, что "Талибан" надеется на заключение соглашения с США, которое положит конец войне. Залмай Халилзад назвал переговоры продуктивными.

Теги
АфганистанСШАКатарРоссияКитай
Володин: за намерением Зеленского давать гражданство "преследуемым" россиянам стоят США
По мнению спикера Госдумы, предложение президента Украины на самом деле свидетельствует о решении Вашингтона и Лондона ограничить или прекратить предоставлять политическое убежище россиянам
Читать полностью