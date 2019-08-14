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Герб России установлен на фасаде Госсовета Крыма впервые после воссоединения

В течение пяти лет место пустовало

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Двуглавого орла - государственный герб РФ - установили на фасаде здания Государственного совета Крыма в Симферополе, где до 2014 года висел украинский герб, а в течение пяти лет место пустовало. Об этом в среду сообщили в пресс-службе республиканского парламента.

"Установили герб РФ над гербом Республики Крым. На месте, где до 2014 года был трезубец - герб Украины", - говорится в сообщении.

Новый российский герб изготовлен из композиционного металлического материала на металлическом каркасе. Его размеры - 2,3 на 3 метра.

После госпереворота на Украине власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6% избирателей соответственно. 18 марта того же года президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияКрым
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