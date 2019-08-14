Аксенов: водная блокада со стороны Украины не помешала развитию Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Продолжающаяся пять лет водная блокада Крыма со стороны Украины не достигла поставленных целей, полуостров адаптировался к отсутствию поставок воды по Северо-Крымскому каналу и сейчас успешно развивается, написал в среду глава республики Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

"Водная блокада не принесла тех результатов, на которые рассчитывал Киев. Дефицита воды для хозяйственно-питьевых нужд нет, экономика полуострова развивается, турпоток растет, сельское хозяйство адаптировалось к новым условиям. Но это не отменяет того несомненного факта, что попытка лишить более двух миллионов человек пресной воды является по сути формой государственного терроризма", - отметил глава Крыма.

По словам Аксенова, в последние дни из Киева прозвучало несколько заявлений по поводу водной блокады Крыма.

"Их суть сводится к тому, что новое украинское руководство считает перекрытие Северо-Крымского канала правильной и правомерной стратегией. <…> Президенты, политики и партийные вывески меняются, подходы - нет. Это ясно показывает, что сменяемость власти сама по себе не является гарантией улучшения ее качества. <…> Водная блокада Крыма - часть антироссийской стратегии Запада", - добавил глава региона.

Регион испытывает проблемы с водоснабжением и орошением земель с 2014 года, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, которая поступала по Северо-Крымскому каналу. Канал обеспечивал около 90% потребности полуострова в воде, как в питьевой, так и для орошения сельхозземель. В наиболее сложной ситуации оказались восточные и северные регионы полуострова. На севере Крыма проблемы возникли в Джанкойском, Красноперекопском районах и городе Армянске, где наблюдается засоление подземных вод.