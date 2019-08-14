Песков: Трамп сообщил Путину, что кандидатура посла США будет внесена в ближайшее время

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора 31 июля сообщил российскому лидеру Владимиру Путину, что кандидатура нового посла в РФ будет внесена в ближайшее время. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Трамп сказал, что в ближайшее время она [кандидатура посла] будет внесена", - сообщил представитель Кремля.

Песков отметил, что во время разговора Трамп сообщил Путину, что "последует в ближайшее время отставка посла Хантсмана". По его словам, российский президент отметил, что "на период работы Хантсмана в качестве главы диппредставительства США в России пришелся один из самых тяжелых, наверное, периодов в истории наших отношений".

"Несмотря на это, посол работал для того, чтобы придать какие-то конструктивные характеристики нынешнему периоду двусторонних отношений России и Америки. Действительно, об этом заходила речь", - подтвердил Песков.

Ранее сообщалось, что Хантсман покидает свой пост 3 октября. Он был назначен руководителем диппредставительства США в РФ в октябре 2017 года. До этого он служил американским послом в Сингапуре в 1992-1993 годах, занимал должность губернатора Юты в 2005-2009 годах, а в 2009-2011 годах был послом в КНР. В мае 2011 года Хантсман объявил о намерении бороться за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии, но через полгода объявил о выходе из борьбы и официально поддержал Митта Ромни, который в итоге проиграл на выборах демократу Бараку Обаме. Во время предвыборной гонки в 2012 году Хантсман выступал с критикой политики перезагрузки отношений между Вашингтоном и Москвой, предложенной Обамой.