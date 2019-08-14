Песков: снижение интереса граждан РФ к выборам может быть частью общеевропейского тренда

Таким образом он прокомментировал данные опроса "Левада-центра", согласно которым, в России, в частности, выросло число тех, кто не стал бы голосовать на выборах в Госдуму, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье (24% против 22% годом ранее), и тех, кто не знает, за какую партию стал бы голосовать (11% против 8% в августе 2018 года).

Пресс-секретарь президента назвал преждевременным "делать какие-то обобщающие выводы на основе таких опросов, тем более, с учетом летнего периода". "Безусловно, мы обращаем внимание [на подобные исследования], как и на все остальные опросы. Вместе с тем, уже много лет хорошо известна общеевропейская тенденция к деполитизации общих пристрастий европейцев, включая и россиян, конечно", - сказал Песков, упомянув в связи с этим низкую явку на выборах в европейских странах.

"Поэтому, такие тенденции есть, и они хорошо известны, но, опять же, я пока не спешил бы делать каких-то далеко идущих выводов", - заключил представитель Кремля.