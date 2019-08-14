Песков: Путин ориентировался на опыт Беглова при назначении его врио главы Петербурга

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Партийная принадлежность врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова не была основным фактором при назначении его на этот пост. Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, принимая это решение, президент РФ Владимир Путин ориентировался в первую очередь на опыт и профессиональные качества Беглова.

"В первую очередь президент всегда ориентируется на жизненный и служебный опыт, что называется послужной список кандидатов и, конечно, на личные качества, на профессиональные качества", - подчеркнул представитель Кремля. Песков добавил, что партийная принадлежность претендента на пост врио главы того или иного региона тоже учитывается, но не в первую очередь.

3 октября 2018 года президент РФ Владимир Путин принял отставку Георгия Полтавченко с поста губернатора Санкт-Петербурга и рекомендовал его на должность председателя совета директоров Объединенной судостроительной корпорации. Врио градоначальника был назначен Беглов, до этого занимавший должность полпреда главы государства в Северо-Западном федеральном округе.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября. Кандидатами стали четыре человека: кандидат от КПРФ Владимир Бортко, Михаил Амосов, выдвинутый от партии "Гражданская платформа", самовыдвиженец Александр Беглов, а также кандидат от партии "Справедливая Россия" Надежда Тихонова.