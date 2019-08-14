КПРФ призвала незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму стать наблюдателями на выборах

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. КПРФ приглашает незарегистрированных оппозиционных кандидатов в Мосгордуму принять участие в наблюдении за ходом выборов в столичный парламент 8 сентября на всех избирательных участках. Об этом заявила кандидат в депутаты Мосгордумы от КПРФ Анастасия Удальцова.

"Контроль голосов на выборах - это крайне важно, кроме КПРФ предложить объединение по этой теме некому <...> В Москве 3,3 тыс. участков, мы готовы предоставить до 10 тыс. мандатов наблюдателей для всех сил. То есть мы приглашаем всех, кого не зарегистрировали, их представителей, ассоциацию "Голос" - всех желающих мы приглашаем принять участие в наблюдении на едином дне голосования", - заявила она на пресс-конференции в среду.

Ее поддержал другой кандидат в столичный парламент от КПРФ Вадим Кумин.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, в том числе 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации было 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: 45 - от ЛДПР, 44 - от КПРФ и 40 - от "Справедливой России", также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.