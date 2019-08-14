Зюганов призвал Памфилову снять с поста главу Мосгоризбиркома

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов лично поддержал снятие с должности главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, отметив, что Центризбиркому России во главе с председателем Эллой Памфиловой давно пора выразить Горбунову недоверие.

"Я не просто поддерживаю [отставку Горбунова], я об этом сказал сразу, что он изжил себя полностью, я разговаривал в том числе с ЦИКом. Он сидит 26 лет, каждый раз натыкаемся на одни и те же грабли", - заявил Зюганов в среду на пресс-конференции.

"Я бы на месте [главы ЦИК Эллы] Памфиловой отправил бы его немедленно. Выразил бы недоверие, там назначили бы зама и пошли бы дальше", - добавил он.

Неделей ранее кандидаты в депутаты Мосгордумы от КПРФ встретились с избирателями у здания Центризбиркома. Коммунисты подтвердили свои требования, зафиксированные в партийном "Заявлении 45". Среди них - отставка главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, новый подсчет подписей кандидатов, прекращение "политических репрессий", а также изменение избирательного законодательства.