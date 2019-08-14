Лавров подчеркнул главе МИД Пакистана необходимость деэскалации напряженности с Индией

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонной беседе с главой МИД Пакистана Мехмудом Куреши подчеркнул необходимость деэскалации напряженности с Индией. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

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"Обсуждалась ситуация в Южной Азии на фоне обострения отношений между Пакистаном и Индией после принятого Нью-Дели решения об изменении правового статуса штата Джамму и Кашмир, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - С российской стороны подчеркнута необходимость деэскалации напряженности и безальтернативность урегулирования имеющихся разногласий между Пакистаном и Индией на двусторонней основе политико-дипломатическими средствами".

"Этой последовательной позиции придерживаются и представители России в ООН", - добавили в МИД РФ.

Как указали в российском дипведомстве, разговор состоялся по инициативе Пакистана.