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Вопрос особого статуса Джамму и Кашмира

Лавров подчеркнул главе МИД Пакистана необходимость деэскалации напряженности с Индией

Министр иностранных дел России обсудил с Мехмудом Куреши ситуацию вокруг изменения правового статуса штата Джамму и Кашмир

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонной беседе с главой МИД Пакистана Мехмудом Куреши подчеркнул необходимость деэскалации напряженности с Индией. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

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"Обсуждалась ситуация в Южной Азии на фоне обострения отношений между Пакистаном и Индией после принятого Нью-Дели решения об изменении правового статуса штата Джамму и Кашмир, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - С российской стороны подчеркнута необходимость деэскалации напряженности и безальтернативность урегулирования имеющихся разногласий между Пакистаном и Индией на двусторонней основе политико-дипломатическими средствами".

"Этой последовательной позиции придерживаются и представители России в ООН", - добавили в МИД РФ.

Как указали в российском дипведомстве, разговор состоялся по инициативе Пакистана.

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Лавров, Сергей ВикторовичИндияПакистанРоссияВопрос особого статуса Джамму и Кашмира
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