Участие в выборах в Совет депутатов Мурманска примут более 140 кандидатов

ТАСС, 14 августа. Участие в выборах в Совет депутатов города Мурманска шестого созыва примут 142 кандидата. Накануне один из кандидатов-самовыдвиженцев снял свою кандидатуру, сообщила в среду ТАСС председатель мурманской территориальной избирательной комиссии (ТИК) Нина Тихомирова.

"На сегодняшний день [зарегистрированы] 142 кандидата по 15 двухмандатным избирательным округам, вчера один самовыдвиженец - Артур Фортес - написал заявление, снял свою кандидатуру. В основном по округу [в выборах участвуют] от восьми до 12 человек. Выборы пройдут в горсовет шестого созыва по всем 15 двухмандатным округам, всего будет выбрано 30 депутатов", - сказала собеседница агентства.

Она также уточнила, что в выборах в мурманский горсовет принимают участие 88 кандидатов, являющихся членами политический партий, а также 54 самовыдвиженца. "У нас самовыдвиженцы всегда очень активно участвуют, хорошо были собраны документы, они хорошо прошли [процедуру регистрации]. Жалоб на нарушение законодательства нет. Сейчас начнется работа кандидатов, надеюсь, и на работу кандидатов не будет жалоб", - добавила Тихомирова.

По ее словам, в выборах "активно участвуют" представители четырех парламентских партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия". "Также члены "Гражданской платформы" активно участвуют. От "Яблока" у нас прошел один кандидат. Остальные - самовыдвиженцы", - резюмировала собеседница агентства.

Выборы в Совет депутатов города Мурманска пройдут 8 сентября. В этот день также состоятся выборы губернатора. Ранее избирательная комиссия Мурманской области зарегистрировала 6 кандидатов, претендующих на пост главы региона.