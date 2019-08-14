МИД рекомендует россиянам избегать в Гонконге мест массового скопления людей

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России рекомендует россиянам не посещать места массового скопления людей в Гонконге в связи с запланированной на 18 августа акцией протеста. Соответствующее предупреждение распространил в среду Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

"На 18 августа запланирована очередная многотысячная акция оппозиционных сил в парке Виктория и деловом центре Гонконга. Возможно ограничение движения общественного транспорта. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей", - говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

Более двух месяцев назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов.

12 и 13 августа демонстранты нарушили работу аэропорта, где были отменены сотни рейсов. 14 августа ситуация в аэропорту постепенно пришла в норму: основная масса демонстрантов его покинула, ведется регистрация пассажиров на подавляющее большинство рейсов.