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Зюганов понимает недовольство протестующих, но выступает против "режиссеров" таких акций

Глава КПРФ считает, что призыв выйти на митинг должен сопровождаться готовностью организовать такое мероприятие должным образом

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает обоснованным недовольство выходящих на протесты москвичей, однако осуждает "режиссеров" таких акций, использующих это недовольство в своих интересах.

"Участники [столичных протестов] были очень разными, я никогда не говорил, что они там такие-сякие: у людей накопилось очень много недовольства, оно совершенно обоснованное. Но я не хочу, чтобы это недовольство режиссировали те, кто убивал мою страну, а я их знаю поименно", - заявил Зюганов на пресс-конференции в среду.

Политик отметил, что призыв выйти на митинг и выразить свою позицию должен сопровождаться готовностью организовать такое мероприятие должным образом. "Я считаю, что любое такое мероприятие должно быть хорошо продумано, а интересы граждан - защищены", - заключил он.

Согласованный митинг 10 августа стал четвертым в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы. Предыдущие прошли 20 июля, 27 июля и 3 августа, при этом две последние акции были несогласованными.

Перед акциями 27 июля и 3 августа 15 незарегистрированных кандидатов в депутаты в Мосгордуму, которые были организаторами этих мероприятий, игнорировали предостережения прокуратуры о недопустимости нарушения закона. В результате 27 июля за участие в несогласованной акции были задержаны более 1 тыс. человек. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел, в том числе по факту массовых беспорядков, в рамках которого арестованы 13 человек. За участие в незаконной акции 3 августа были задержаны около 600 человек.

Теги
Зюганов, Геннадий АндреевичКПРФ
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